اليوم السابع
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رئيس الشركة المتحدة: القضية الفلسطينية هى قضية مصرية 100%

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 09:15 م
رئيس الشركة المتحدة: القضية الفلسطينية هى قضية مصرية 100% أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
إبراهيم حسان

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قال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أشرف سالمان، إن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية 100%، وفقا لقناة إكسترا نيوز. ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة فى فلسطين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة: "رفرفة العلم المصري والفلسطيني دلالة واضحة على التكاتف المصري الفلسطيني".

في السياق، قال وزير الإعلام الفلسطيني: "يجب ألا نسمح بإفلات إسرائيل من العقاب ليس فقط على جرائمها بحق الصحفيين، بل بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني"، متابعا: "الشركة المتحدة قدمت عشرات الإنتاجات لدعم القضية الفلسطينية ودائما ما تقوم بذلك".

وتابع الوزير الفلسطيني: "حجم الجريمة التي تستهدف الصحفي الفلسطيني كبير جدا، ووزارة الإعلام الفلسطينية تقدمت بشكاوى للجنائية الدولية حول استشهاد 170 صحفيا فلسطينيا".







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