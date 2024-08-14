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وزير إعلام فلسطين من مهرجان العلمين: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعمنا

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 08:31 م
وزير إعلام فلسطين من مهرجان العلمين: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعمنا وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف
إبراهيم حسان

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وجه وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، الشكر لمصر على دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وقال: "نتقدم بالشكر الجزيل للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمونه من جهد لدعم القضية الفلسطينية"، وفقا لقناة إكسترا نيوز.

أضاف وزير الإعلام الفلسطيني: "موقف مصر والرئيس السيسي واضح منذ اليوم الأول للحرب على غزة".

وتابع: "ما نراه في مهرجان العلمين الجديدة مؤشر على مكانة قضية فلسطين في قلوب الشعب المصري، ونشكر مصر والرئيس السيسي على حجم الإغاثات لقطاع غزة".

وأكمل: "ظروف صعبة تعيشها القضية الفلسطينية وهناك ملايين المهرجين وأكثر من 40 ألف شهيد".







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