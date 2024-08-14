دعم زواج 1277 فتاة ضمن مبادرة "خير بالتقسيط" فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جمعية الأرومان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنه برعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أطلقت الجمعية المبادرة الإنسانية "خير بالتقسيط"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة لدعم زواج الفتيات اليتيمات فى القرى الأكثر احتياجًا بقرى وعزب ونجوع ومدن محافظة سوهاج.

ومن جانبه أكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسوهاج، على الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كأهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن انطلاق مبادرة "خير بالتقسيط" جاءت تأكيدًا على الاهتمام الكبير للشرائح الأيتام وخاصة الفتيات اليتيمات من خلال تسليمهن مبالغ مالية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح أن جمعية الأورمان فى محافظة سوهاج بدأت نشاطها فى دعم زواج اليتيمات قبل عدة سنوات واستمرت فى هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع، حيث تم دعم زواج عدد (1277) فتاة يتيمة بمحافظة سوهاج، فضلًا عن تنظيم أكبر احتفالات الزفاف الجماعى لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات وتستمر الجمعية فى تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريأ.

وأكد أن المبادرة بمثابة دعوة للمواطنين وحثهم على التبرع للمساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتيمات من خلال التبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 550 جنيها شهريًا ليستطيع الجميع المشاركة، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأشار إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة فى محافظة سوهاج نجحت فى تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين فى قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه فى دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

جانب من الإحتفال