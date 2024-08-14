جامعة سوهاج تحصد المركز الأول والميدالية الذهبية فى اللياقة البدنية لطلاب الجامعات

سوهاج محمود مقبول

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول والميدالية الذهبية، خلال مشاركتها فى اللقاء الختامي لمهرجان اللياقة البدنية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية (Be Fit) على الجليد، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم ski Egypt، وذلك بمشاركة 250 مشارك ومشاركة من طلاب الجامعات، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مهنئاََ الطلاب لفرزهم بعدد من المراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المشاركة، مشيداً بمستواهم الرياضي المتميز، وأدائهم المشرف الذى أظهر قدراتهم العضلية والجسدية ومدي لياقتهم البدنية التى أهلتهم للفوز بأربع ميداليات خلال مسابقات اللياقة البدنية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها فى كافة الفعاليات القمية والداخلية، وتقديم كل ما يلزم من إمكانيات ودعم ورعاية لتحسين وتطوير أدائهم فى مختلف الأنشطة الطلابية، للمنافسة بقوة واحترافية فى المسابقات واللقاءات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة وتمثيل اسم الجامعة بالشكل اللائق والمشرف.

وذكر صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن وفد الجامعة حصل على أربع مراكز متقدمة خلال المشاركة فى مهرجان اللياقة البدنية، حيث فاز الطالب ياسر أحمد فراج بكلية الحقوق بالمركز الأول الميدالية الذهبية، كما حصل الطالب مصطفي عاصم عبد العزيز بكلية الحقوق على المركز الثاني والميدالية الفضية، وأيضاً حصل الطالب نور الدين عبداللاه بكلية التربية الرياضية على المركز الثاني والميدالية الفضية، وأخيراً فاز الطالب معتز السيد يوسف بكلية التربية الرياضية بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأشار نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إلى أن المهرجان تم تنفيذه على ملاعب الجليد بمول مصر على مدار يومي ١٢و ١٣ من أغسطس الجاري، وقد رافق الوفد وأشرف على الفاعليات الكابتن الخطيب محمد أخصائي النشاط الرياضي.



الفائزين بالمهرجان الرياضى



المركز الأولى لجامعة سوهاج



المركز الثانى بالمهرجان



المهرجان الرياضى