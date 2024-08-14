تقارير عالمية: مصر الأولى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت والثانية بالأقل تكلفة

كتبت هبة السيد

كشفت تقارير عالمية عن تصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الانترنت الأرضي على مستوى قارة أفريقيا وفقا لتقرير مؤشر Speedtest العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت خلال يونيو الماضي، كما جاءت مصر في المركز الثاني إفريقيا والخامس على مستوى العالم من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت فائق السرعة، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع بيزنس انسايدر "Business Insider" بمتوسط تكلفة 8.31 دولار شهرياُ.



حيث كشف تقرير لمؤشر Speedtest العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت عن تقدم ترتيب مصر نحو 8 مراكز في الترتيب العالمي من حيث متوسط السرعات ، لتشغل المركز الأول إفريقًيا والـ 71 عالميًا بسرعة 80 ميجابت في الثانية في يونيو الماضي بدلًا من المركز الـ 79 في مايو الماضي.

ووفقا لتقرير موقع "Business Insider" شغلت مصر المركز الثاني إفريقياً من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت فائق السرعة ، بعد السودان التي جاءت في المركز الأول كأرخص تكلفة عالمياُ وأفريقيا، وتلاها في المركز الثالث إلى العاشر في القارة الأفريقية كل من زيمبابوي، وجمهورية الكونغو، وتونس، وإسواتيني، واثيوبيا، وليبيا، والجزائر ونيجيريا.



وأشار الموقع إلى أن هذه التكلفة المنخفضة ستساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز ريادة الأعمال ودعم مسيرة التحول الرقمي وما يستتبع ذلك من تغييرات تعود بالنفع على الأفراد والشركات والاقتصادات بأكملها، خاصة في قارة شابة مثل أفريقيا.



يأتي هذا الإنجاز في ظل الجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين جودة خدمات الإنترنت في مصر من خلال تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية وتزويدها بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم كتكنولوجيا الألياف الضوئية.