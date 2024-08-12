"بيزنس إنسايدر": مصر تتصدر دول شمال إفريقيا كأكبر شريك تجارى للقارة السمراء

أبوجا (أ ش أ)

سجلت مصر تعاملات تجارية قوية مع البلدان الإفريقية خلال عام 2024، لتتصدر قائمة دول شمال إفريقيا وتصبح أكبر شريك تجارى.. وقد عززت مصر مكانتها التجارية بين دول شمال إفريقيا باعتبارها أكبر مُصدر للدول الإفريقية بقيمة 6.61 مليار دولار، بينما تبلغ حصة مصر من إجمالي الصادرات البينية الإفريقية 5.99%.

وذكرت منصة "بيزنس إنسايدر إفريقيا" - في بيانات أوردتها على موقعها - أن تعاملات المغرب التجارية جاءت في المركز الثاني من بين دول شمال القارة بحجم صادرات داخل القارة يبلغ 3.78 مليار دولار، كما تبلغ حصة المغرب من إجمالي الصادرات البينية الإفريقية 3.42%.

وتعمل التجارة البينية الإفريقية على تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، مما يؤدي إلى إنشاء بنية تحتية مشتركة وقواعد متناغمة وإزالة العقبات التجارية.. وتتمتع التجارة بقوة فريدة لسد الفجوات وتطوير الترابط بين الدول الإفريقية.

وتعتبر المبادرات، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بالغة الأهمية في هذا الصدد، وتهدف إلى إنشاء سوق واحدة للمنتجات والخدمات تمتد عبر 54 دولة إفريقية، مما يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الدول الأعضاء.

ووفقًا لتقرير التجارة الإفريقية 2024 "الآثار المناخية لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية"، الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، نمت التجارة داخل إفريقيا إلى 192.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة 3.2% عن النمو المذهل بنسبة 10.9% في عام 2022.

وأظهرت التجارة بين البلدان الإفريقية قدرة مذهلة على التحمل في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي والعقبات الكبيرة التي واجهتها عدد من البلدان.. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة إفريقيا من إجمالي التجارة داخل القارة إلى 14.9% من 13.6% في عام 2022، وهذا النمط التصاعدي هو نتيجة للمبادرات التعاونية التي تبنتها البلدان في جميع أنحاء القارة، مثل التنفيذ الجاري لإتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف تعزيز التجارة داخل إفريقيا.

ومع معدل نمو ملحوظ في تجارتها مع الدول المجاورة بلغ 41.1%، عززت منطقة جنوب أفريقيا مكانتها كمحرك رئيسي للتجارة بين البلدان الإفريقية في عام 2023، وفقًا للتقرير.. وأضاف: أن "منطقة غرب إفريقيا عززت مكانتها باعتبارها ثاني أكبر منطقة فرعية للتجارة البينية الإفريقية، حيث بلغت حصتها 25.7% من إجمالي التجارة البينية الإفريقية".

وبرزت منطقة شرق إفريقيا باعتبارها ثالث أكبر منطقة فرعية للتجارة البينية الإفريقية، حيث بلغت حصتها 14.1%، كما بلغت حصة شمال ووسط إفريقيا نحو 12.4% و6.6% على التوالي من إجمالي التجارة البينية الإفريقية.