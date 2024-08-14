بروتوكول تعاون بين «الأمانة العامة للصحة النفسية» و"طب حلوان" لتبادل الخبرات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وكلية الطب جامعة حلوان ، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المستشفيات المتخصصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يستهدف رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمات من خلال تقديم البرامج التدريبية للأطقم الطبية.

وأكد «عبدالغفار» أن ملف الصحة النفسية يأتي ضمن أولويات العمل في وزارة الصحة والسكان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، سواء من حيث تطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الخدمات المقدمة بها.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن توقيع البروتوكول جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، وينص على تنظيم تدريبات في تخصصات الطب النفسى وعلاج الإدمان المختلفة ، واستقبال مرضى الإدمان المحالين لتلقي العلاج ببدائل الأفيونات وإدراجهم بالبرنامج العلاجي لخفض الضرر،بالإضافة لتوفير نسبة من الأسرة المتاحة لاستقبال المرضى النفسيين أو مرضى الإدمان المحالين بعد التنسيق بين الطرفين.



وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، انه تم التنسيق علي تقديم الخدمات التشغيلية والعلاجية والتدريبية من قبل الأطباء النفسيين وأخصائي علم النفس الإكلينيكي الذين يتوفر لديهم الخبرة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.



وقع البروتوكول كل من الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور رشا رفاعى عميد كلية الطب جامعة حلوان.