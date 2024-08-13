اليوم السابع
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جهود صندوق مكافحة الإدمان لعلاج المرضى خلال 7 أشهر.. إنفوجراف

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 11:22 ص
جهود صندوق مكافحة الإدمان لعلاج المرضى خلال 7 أشهر.. إنفوجراف جهود صندوق مكافحة الإدمان
كتب مدحت وهبة

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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف على الصفحة الرسمية " فيس بوك "، عن جهود الخط الساخن للصندوق " 16023"  خلال أول 7 أشهر من عام 2024  في الفترة من يناير حتى يوليو  2024.

وتم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 92 ألف و605 مريض " جديد ومتابعة "منهم 13009 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات" حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 33 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن

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وكان  الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد أشار ،أنه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول 7 أشهر من عام 2024 ، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشارا "الحشيش والهيروين والمخدرات الاصطناعية"، الاستروكس والفودو والبودر والشابو ، والتعاطي المتعدد، "تعاطى أكثر من مادة مخدرة " لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 29% يليه الأشقاء "أخ-أخت" بنسبة 28% ثم الأم بنسبة 13%،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.


 







صندوق مكافحة الإدمان

علاج مرضى الإدمان

مراكز علاج مرضى الإدمان

اضرار الإدمان

اضرار تعاطى المخدرات




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