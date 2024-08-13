جهود صندوق مكافحة الإدمان لعلاج المرضى خلال 7 أشهر.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف على الصفحة الرسمية " فيس بوك "، عن جهود الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال أول 7 أشهر من عام 2024 في الفترة من يناير حتى يوليو 2024.

وتم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 92 ألف و605 مريض " جديد ومتابعة "منهم 13009 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات" حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 33 مركز بـ 19 محافظة حتى الآن





وكان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد أشار ،أنه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول 7 أشهر من عام 2024 ، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشارا "الحشيش والهيروين والمخدرات الاصطناعية"، الاستروكس والفودو والبودر والشابو ، والتعاطي المتعدد، "تعاطى أكثر من مادة مخدرة " لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة 29% يليه الأشقاء "أخ-أخت" بنسبة 28% ثم الأم بنسبة 13%،مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.



