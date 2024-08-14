اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أغسطس 2024 02:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الهجرة الدولية: الفيضانات فى اليمن تدمر البلاد وتفاقم الأزمة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 01:23 ص
الهجرة الدولية: الفيضانات فى اليمن تدمر البلاد وتفاقم الأزمة فيضانات اليمن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الهجرة الدولية، إن الفيضانات والعواصف التي يشهدها اليمن تدمر البلاد، وتفاقم من الأزمة الإنسانية المُروّعة.

وبحسب قناة الفضائية اليمنية فقد أودت الفيضانات التي بدأت في أواخر يونيو واشتدت حتى أوائل أغسطس بحياة 57 شخصًا على الأقل وأثرت على أكثر من 34000 أسرة، مع فقدان أو إصابة العديد، حيث دمرت الأمطار الغزيرة مناطق بما في ذلك الحديدة وتعز ومأرب، وفقًا لتحديث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.


وذكرت المنظمة ـ في بيان - أنها تعمل على تكثيف عمليات الطوارئ لدعم آلاف الأسر المتضررة من الأمطار الغزيرة.







الهجرة الدولية

اليمن

الفيضانات فى اليمن




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة