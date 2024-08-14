المستندات المطلوبة للحصول على 3 خدمات من المراكز التكنولوجية بالجيزة

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم أصحاب المحال التجارية أو الصناعية أو العامة لطلب الحصول على 3 خدمات، هي (تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات، واستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل، ونقل رخصة محل لوفاة المرخص له)، وذلك على النحو التالى:
أولًا: المستندات المطلوبة لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات.
1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.
2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.
3- صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات والأصل للاطلاع.
4- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحال العامة).
5- أصل رخصة المحل.
6- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار والأصل للاطلاع.
7- صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد والأصل للاطلاع.
8- توكيل رسمي في حالة الوكالة.
9- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام أو ملهى) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 : 30 سنة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل.
1- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.
2- محضر شرطة في حالة الفقد.
3- الرخصة التالفة في حالة التلف.
4- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش والأصل للاطلاع.
5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية والأصل للاطلاع.
6- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات والأصل للاطلاع.
ثالثًا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل لوفاة المرخص له.
1- صل رخصة المحل.
2- صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).
3- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم.
4- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.
5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من الورثة) (الأصل للاطلاع).
فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:
1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.
2- صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).
3- صحيفة الحالة الجنائية.
وفى جميع الأحوال يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلى.
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