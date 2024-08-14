المستندات المطلوبة للحصول على 3 خدمات من المراكز التكنولوجية بالجيزة

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم أصحاب المحال التجارية أو الصناعية أو العامة لطلب الحصول على 3 خدمات، هي (تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات، واستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل، ونقل رخصة محل لوفاة المرخص له)، وذلك على النحو التالى:

أولًا: المستندات المطلوبة لتعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات.

1- صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك) والأصل للاطلاع.

2- صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء والأصل للاطلاع.

3- صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات والأصل للاطلاع.

4- صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحال العامة).

5- أصل رخصة المحل.

6- صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار والأصل للاطلاع.

7- صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد والأصل للاطلاع.

8- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

9- الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام أو ملهى) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21 : 30 سنة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل.

1- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

2- محضر شرطة في حالة الفقد.

3- الرخصة التالفة في حالة التلف.

4- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش والأصل للاطلاع.

5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية والأصل للاطلاع.

6- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات والأصل للاطلاع.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل لوفاة المرخص له.

1- صل رخصة المحل.

2- صورة إعلام الوراثة (الأصل للاطلاع).

3- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم.

4- المستند الذى يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم.

5- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (فى حالة وجود قصر من الورثة) (الأصل للاطلاع).



فى حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21، 30 سنة.

2- صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.



وفى جميع الأحوال يسرى على المنقول إليهم الترخيص جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلى.