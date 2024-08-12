لو عايز تستخرج شهادة أعمال ترميم أو هدم بالجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

خدمات عديدة ومتنوعة تتيحها المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة للمواطنين، في إطار تسهيل طرق الحصول على الخدمات الحكومية والارتقاء بها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، منها استخراج شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لطلب شهادة بإتمام أعمال ترميم أو هدم، وذلك على النحو التالي:

- صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب، والأصل للاطلاع.

- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

- صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الترميم أو الهدم.

- تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية. أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.