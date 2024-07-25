لو مريض صدفية.. هذا النوع من الملابس يفيدك ويقيك نوباتها

كتب – حسام الشقويرى

عندما نفكر فى التعامل مع الصدفية غالبًا ما تتجه أذهاننا إلى الأدوية والعلاجات الموضعية وتغييرات نمط الحياة، ومع ذلك، هناك عامل غالبًا ما يتم تجاهله ويؤثر بشكل كبير على الصدفية وهو جودة ونوع الملابس التى نختار ارتداءها، وفقا لما نشره موقع healthshots.

والصدفية هى حالة جلدية مزمنة تتميز بدورة نمو متسارعة لخلايا الجلد، ما يؤدى إلى ظهور بقع حمراء سميكة مغطاة بقشور فضية، ووفقًا للدراسات يمكن أن تكون هذه الآفات مثيرة للحكة ومؤلمة وعرضة للتشقق والنزيف، ونظرًا للطبيعة الحساسة لجلد الصدفية، فإن العوامل الخارجية مثل الملابس يمكن أن تؤثر بشكل كبير على شدة الأعراض.

دور القماش فى علاج الصدفية

إن القماش الذى نرتديه يلعب دورًا كبيرًا فى حالات الصدفية، ففي حالات الصدفية، يتضاعف عدد خلايا الجلد بمقدار 10 أضعاف عن المعدل الطبيعي، وهذا يؤدي إلى ظهور بقع فضية على المناطق المحمرة، ومع هذا التجدد السريع للجلد، يصبح اختيار الملابس أمرًا بالغ الأهمية.

اختيار الأقمشة المناسبة

يجب على الأشخاص المصابين بالصدفية أن يكونوا حذرين بشكل خاص بشأن الأقمشة التي يرتدونها، وبخاصة أهمية المواد عالية الجودة والقابلة للتنفس، ويجب ارتداء ملابس عالية الجودة مثل القطن حتى تكون لطيفة وتسمح لبشرتك بالتنفس بشكل جيد، والقطن مضاد للحساسية وناعم ويسمح بتدوير الهواء بشكل أفضل، ما قد يساعد في تقليل تهيج الجلد والحفاظ على درجة حرارة الجسم أكثر برودة.

مخاطر الأقمشة الصناعية

من ناحية أخرى يمكن للأقمشة الصناعية أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الصدفية، ويمكن أن تسبب الأقمشة الصناعية المزيد من التهيج والانتكاسات لأنها تحتفظ بالحرارة والرطوبة، وغالبًا ما تحبس هذه المواد العرق والحرارة على الجلد، ما يخلق بيئة مواتية للتهيج ونمو البكتيريا، يمكن أن يؤدى هذا إلى زيادة الحكة وتكرار النوبات.