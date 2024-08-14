الصحة العالمية: سلالة JN.1 من كورونا هى المتحور الأكثر انتشارا بالعالم

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان، إنه ارتفعت نسب الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة الإبلاغ التى استمرت 4 أسابيع من 24 يونيو إلى 21 يوليو 2024، كما تم اكتشافها فى المراقبة المتكاملة كجزء من نظام مراقبة الإنفلونزا العالمى والاستجابة لها (GISRS).

وتم الإبلاغ عنها إلى شبكة الإنفلونزا من 7.4% فى الأسبوع الأول من فترة الإبلاغ إلى 13.0% فى الأسبوع الأخير عبر 85 دولة. خلال هذه الفترة، تم اختبار ما معدله 17358 عينة عبر 85 دولة لفيروس كورونا كل أسبوع.

على الصعيد العالمى، يعد JN.1 هو المتحور الأكثر انتشارًا (VOI)، والذى تم الإبلاغ عنه الآن من قبل 135 دولة، ويمثل 25.7% من التسلسلات .

فى الأسبوع 29، بعد أن انخفض من معدل انتشار بلغ 30.2% فى الأسبوع 26. أظهرت سلالة KP.3.1.1 وسلالة LB.1، وكلاهما من نسل JN.1 والمتغيرات قيد المراقبة (VUMs)، انتشارًا متزايدًا على مستوى العالم. لقد شكلوا 18.6% و9.3% من التسلسلات فى الأسبوع 29 (الأسبوع المنتهى فى 21 يوليو 2024) مقارنة بنسبة 9.4% و7.6% فى الأسبوع 26 على التوالي. KP.3 وKP.2 وJN.1.7 وJN.1.18 (جميع المتغيرات قيد المراقبة) آخذة فى الانخفاض. بلغت نسبة KP.3 نحو 29.4% من التسلسلات فى الأسبوع 29 مقارنة بنحو 32.8% فى الأسبوع 26، فى حين انخفضت نسبة سلالة KP.2 إلى 12.8% فى الأسبوع 29 مقارنة بنحو 15.3% فى الأسبوع 26.

على مستوى العالم، خلال الفترة الممتدة لـ 28 يومًا (24 يونيو إلى 21 يوليو 2024)، ارتفع عدد الحالات الجديدة والوفيات بنسبة 30% و26% مقارنة بالفترة السابقة التى استمرت 28 يومًا (27 مايو إلى 23 يونيو 2024)، مع الإبلاغ عن أكثر من 186 ألف حالة جديدة فى 96 (41%) دولة وأكثر من 2800 حالة وفاة جديدة فى 35 15% دولة على التوالي. اعتبارًا من 21 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 775 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 7 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم منذ بداية الوباء.

وخلال الفترة نفسها، قدمت 46 و35 دولة بيانات مرة واحدة على الأقل عن حالات دخول المستشفيات ودخول وحدات العناية المركزة بسبب كورونا على التوالي. ومن البيانات المتاحة، تم الإبلاغ عن أكثر من 23000 حالة دخول جديدة إلى المستشفى وأكثر من 600 حالة دخول جديدة إلى وحدة العناية المركزة. ومن بين البلدان التى أبلغت عن هذه البيانات بشكل متسق خلال فترة الإبلاغ الحالية والسابقة، كانت هناك زيادة إجمالية بنسبة 11% و3% فى حالات دخول المستشفيات الجديدة وحالات دخول وحدات العناية المركزة الجديدة على التوالي.

ونشرت منظمة الصحة العالمية أحدث تقرير عن رؤى التطعيم ضد كورونا للربع الأول (يناير - مارس) 2024. وعلى مستوى العالم، تلقى 9.8 مليون فرد جرعة من لقاح كورونا فى 73 دولة عضوًا أبلغت عن حالات الإصابة، وهو ما يمثل 22% من سكان العالم. ومن بين كبار السن، تلقى 4.9 مليون فرد جرعة فى 60 دولة عضوًا أبلغت عن حالات الإصابة فى هذه المجموعة، وهو ما يعادل معدل إقبال بلغ 0.42% حتى الآن هذا العام.