الصحة العالمية تدعو مصنعي لقاح جدرى القرود لتقدم ملفات لتقييم الطوارئ

كتبت أمل علام

دعت منظمة الصحة العالمية، مصنعي لقاح جدري القرود mpox إلى تقديم ملفات لتقييم الطوارئ، مضيفا أنها تحث على وضع استراتيجية بحثية أوسع نطاقا للدول للاستعداد للوباء القادم.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية دعوة لمصنعي لقاحات جدرى القرود mpox لتقديم طلب إبداء الاهتمام بإدراجها في قائمة الاستخدام الطارئ (EUL).

وأوضحت، إن هناك اتجاهات قلق في انتشار المرض، وهناك تفشي خطير ومتزايد في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي امتد الآن خارج البلاد، وتم اكتشاف سلالة فيروسية جديدة، ظهرت لأول مرة في سبتمبر 2023، لأول مرة خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت إن إجراء عملية الترخيص الطارئ EUL هو عملية ترخيص استخدام طارئة، تم تطويرها خصيصًا لتسريع توافر المنتجات الطبية غير المرخصة مثل اللقاحات المطلوبة في حالات الطوارئ الصحية العامة، وهي توصية محدودة الوقت، وتستند إلى نهج المخاطر والفوائد.

وأضافت أن منح إذن الاستخدام النهائي من شأنه أن يسرع من وصول اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض التي لم تصدر بعد موافقتها التنظيمية الوطنية. كما يتيح إذن الاستخدام النهائي لللقاحات للشركاء بما في ذلك التحالف العالمي للقاحات والتحصين واليونيسيف شراء اللقاحات لتوزيعها.

وتابعت: جدري القردي هو مرض فيروسي يسببه فيروس جدري القردة، وهو نوع من جنس الفيروسات الأورثوبوكسية. يمكن أن ينتقل جدري القردي إلى البشر من خلال الاتصال الجسدي بشخص مصاب، أو من خلال مواد ملوثة، أو من خلال الحيوانات المصابة.

هناك حاليًا لقاحان قيد الاستخدام ضد هذا المرض، وقد أوصت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية المعنية بالتحصين التابعة لمنظمة الصحة العالمية ساج (SAGE) باستخدام كليهما..

