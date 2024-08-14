الشيخة حسينة تطالب بالتحقيق في عمليات القتل والتخريب فى بنجلاديش

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طالبت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة، التي تعيش الآن في الهند بعد سقوط حكومتها في أعقاب انتفاضة جماهيرية، بالتحقيق في عمليات القتل والتخريب والحرق المتعمد، وتحديد المسؤولين عن قتل الطلاب وغيرهم خلال أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في بنجلاديش وتقديمهم للعدالة.



ونشر سجيب واجد جوي، نجل الشيخة حسينة، أول تصريح علني لرئيسة وزراء بنجلاديش السابقة على صفحته الموثقة على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، بحسب صحيفة (دكا تريبيون) البنغالية.



وقالت الشيخة حسينة إن العديد من الأرواح الشابة فقدت بسبب التخريب والإرهاب والحرق العمد والعنف منذ الشهر الماضي.



وقدمت رئيسة الوزراء السابقة تعازيها لأولئك الذين فقدوا أقاربهم، وطالبت باتخاذ إجراءات عقابية ضد المتورطين في عمليات القتل والتخريب بعد إجراء تحقيق مناسب مع الجناة.



كانت محكمة في بنجلاديش قد فتحت في وقت سابق اليوم تحقيقا في جريمة قتل ضد الشيخة حسينة و6 شخصيات بارزة في إدارتها، على خلفية قتل الشرطة رجلا خلال الاضطرابات الشهر الماضي.



وفرت الشيخة حسينة (76 عاما) الأسبوع الماضي في مروحية هبطت في قاعدة عسكرية قرب نيودلهي، حيث ما زالت موجودة، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.