الرئيس الأوكرانى يعقد اجتماعا حول الوضع فى منطقة كورسك الروسية

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عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا حول الوضع في منطقة كورسك الروسية.



وقال زيلينسكي - في منشور على موقع "فيسبوك" - "ناقشنا، خلال اجتماع حول الوضع في منطقة كورسك، القضايا الرئيسية مثل: الأمن والمساعدات الإنسانية وإنشاء مكاتب للقيادات العسكرية إن لزم الأمر"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية .



وأكد أن "أوكرانيا تدافع عن نفسها وعن حياة مواطنيها في المجتمعات الحدودية، كما أنها تتخذ خطوات فعّالة على الأراضي الروسية"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية "تلتزم بصرامة بالاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدُّوَليّ."



وكانت أوكرانيا قد أعلنت السيطرة على ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية، فيمَا استمرت القوات الروسية في عمليات الإجلاء من منطقة كورسك.. فيما أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الهدف من وراء الغارة التي شنتها قوات الدفاع الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية ليس الاستيلاء على أراضٍ أجنبية، بل "الحفاظ على أرواح الأوكرانيين وحماية أراضيها من الهجمات الروسية".