أوكرانيا تنشئ منطقة عازلة في كورسك الروسية

إبراهيم حسان

أعلنت وكالة أ ف ب، للأنباء، أن أوكرانيا ستنشئ منطقة عازلة في كورسك الروسية، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وكانت روسيا، أعلنت، الأربعاء، أن قواتها صدت تقدم القوات الأوكرانية لمسافة أكبر في منطقة كورسك، مشيرة إلى أن خسائر قوات أوكرانيا في اتجاه كورسك على مدار اليوم وصلت إلى 270 عسكريا و16 مدرعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول آخر التطورات في مقاطعة كورسك، إن القوات الروسية أسرت 18 عسكريًا من القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال يوم واحد، مشيرة إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك بلغ 2300 عسكري و37 دبابة و32 ناقلة مدرعة.