اليوم السابع
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أشرف سالمان: ندمع لشهداء فلسطين في غزة.. ونعتبر نفسنا شعب واحد

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 10:13 م
أشرف سالمان: ندمع لشهداء فلسطين في غزة.. ونعتبر نفسنا شعب واحد أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
إبراهيم حسان

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دعا الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى الوقف دقيقة حدادا على أرواح 40 ألف شهيد في قطاع غزة، قائلًا: «أخواتنا وأهلنا اللي بنعتبر نفسنا واحد، شعب واحد وعلم واحد».

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بحضور أحمد عساف وزير الإعلام الفلسطيني، وعمرو الفقي المدير التنفيذي للشركة المتحدة، وتنقله شاشة «إكسترا نيوز».

وتابع «سالمان»: «ندمع لشهداء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وواثقون تمامًا أن هناك 40 ألف مولود ومنضال يستمرون جنبًا إلى جنب مع 110 مليون مصري، نعتبر نفسنا واحد».

ووجه الشكر لوزير الإعلام الفلسطيني، على هذه زيارة مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن «هذه الزيارة ليست من شخص غريب ولكن وزير الإعلام الفلسطيني في أرضه»، متمنيًا أن تتكرر في الأوقات المقبلة.







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