اليوم السابع
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رئيس الشركة المتحدة يدعو للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 09:33 م
رئيس الشركة المتحدة يدعو للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة
إبراهيم حسان

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دعا أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة في فلسطين.

وأضاف رئيس الشركة المتحدة: "رفرفة العلم المصري والفلسطيني دلالة واضحة على التكاتف المصري الفلسطيني"، متابعا: "القضية الفلسطينية هي قضية مصرية 100%".







الشركة المتحدة

اشرف سالمان

عمرو الفقى

وزير الاعلام الفلسطيني

فلسطين

الحرب في غزة

مهرجان العلمين




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