رئيس الشركة المتحدة يدعو للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة

إبراهيم حسان

دعا أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة في فلسطين.

وأضاف رئيس الشركة المتحدة: "رفرفة العلم المصري والفلسطيني دلالة واضحة على التكاتف المصري الفلسطيني"، متابعا: "القضية الفلسطينية هي قضية مصرية 100%".