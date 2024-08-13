10 معلومات عن المتهمة شريكة سفاح التجمع الخامس فى جرائمه

كتب أحمد حسني

نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوى، أولى جلسات محاكمة شريكة سفاح التجمع فى اتهامها باستقطاب السيدات لسفاح التجمع لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية من هى شريكة سفاح التجمع.

- المتهمة تم القبض عليها بعد اعترفات سفاح التجمع أمام النيابة.

- سفاح التجمع اعترف على السيدة.

-النيابة وجهت تهمة الاتجار فى البشر.

- النيابة وجهت للمتهمة أيضا تهمة العمل فى الأعمال المنافية للآداب.

- المتهمة اعترفت بعرض الفتيات على سفاح التجمع.

- المتهمة أرسلت الفتيات للسفاح مقابل مبالغ مالية

وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التى ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.

وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.