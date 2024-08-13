تأجيل أولى جلسات محاكمة شريكة سفاح التجمع لـ9 سبتمبر الحكم

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوى، تأجيل أولى جلسات محاكمة شريكة سفاح التجمع فى اتهامها باستقطاب السيدات لـ سفاح التجمع لممارسة الأعمال المنافية للآداب، لجلسة 9 سبتمبر الحكم.

وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التى ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.

وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.