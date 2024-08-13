وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والوفد المرافق له

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والوفد المرافق له الذي ضم كلًّا من: أسامة سلمان قمبر الأمين العام للاتحاد، و عبد الله عبد الرحمن عبد الله رئيس المجلس المركزي، وخالد إبراهيم القوصي، نائب رئيس الاتحاد للتنظيم الداخلي، وهيثم عيسى الرشدان عضو المجلس المركزي، وذلك بحضور النائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الموقر.

واستعرض وزير الأوقاف خلال اللقاء جهود وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين الشعب المصري والشعب البحريني، وتنامي الشراكة الثنائية بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية و الملك حمد بن عيسى ملك البحرين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من برامج العمل الطموحة لدى وزارة الأوقاف إنجاز دراسة جادة لأخلاق المهنة، حتى نقدم خطابا دينيا منيرا يحفز كل القيم الأخلاقية الرفيعة التي تجعل كل عامل وصاحب مهنة وحرفة متحليا بالإتقان والإجادة والابتكار والأمانة في عمله.

من جانبه أعرب يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن سعادته بهذا اللقاء المتميز، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا استثنائية من التعاون المتسق مع اتساع أطر التقارب والتعاضد بين البلدين الشقيقين.

وأضاف رئيس الاتحاد الحر أن زيارتهم لمصر هي بمثابة التواجد في بلدهم الثاني، وهو شعور كل بحريني يزور مصر، كما هو الحال بالنسبة للمصريين في البحرين، ومدى علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين هو أحد الجهات الرئيسة في دعم وتعزيز حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم في مملكة البحرين، مشيدًا بجهود العمالة المصرية في مملكة البحرين مؤكدًا أنهم إضافة حقيقية وقوية.

كما أشاد يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر بجهود وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدًا تطلعه والوفد المرافق له للاستفادة من التجارب المصرية في شتى المجالات.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والوفد المرافق له نسخًا من مصحف مصر، كما أهدى يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين درع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.