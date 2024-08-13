رئيس اتحاد نقابات عمال البحرين: تعلمنا على أيادى مصريين ونفتخر بذلك

كتبت آية دعبس

وصل وفد من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلى مصر برئاسة يعقوب يوسف الرئيس التنفيذي في زيارة رسمية تحت ضيافة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة الدكتورة سولاف درويش وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب.



وتضمنت جولات الوفد البحرينى، زيارة بنك مصر رفقة وفد من النقابة العامة للعاملين بالبنوك، والبنك الزراعي المصري وكان في استقبالهم سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك وخالد بدر رئيس العلاقات العامة وعدد من قيادات البنك.

وقال يعقوب يوسف الرئيس التنفيذي لاتحاد العمال فى دولة البحرين، إن زيارتهم لمصر هي بمثابة التواجد في بلدهم الثانى وهو شعور كل بحريني يزور مصر كما هو الحال بالنسبة للمصريين فى البحرين ومدى علاقات الإخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين.



وأضاف يعقوب،: وجود العمالة المصرية الكبيرة في البحرين كان لها أثر كبير عند كل بحريني فتعلمنا على يد الأساتذة المصريين ولنا الشرف كما كان تواجد كل مصري في دولة البحرين إضافة حقيقية وقوية لنا وساعدنا ذلك في تطور النهوض بالاقتصاد البحريني، وهو الأمر الذي مازال مستمراً حتي اليوم ونفتخر دائما بالتعلم من مصر والاستفادة من التجارب المصرية في شتى المجالات" .

وأشاد يعقوب بحسن الاستقبال واستضافة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة الدكتورة سولاف درويش لهم ومرافقتهم في زياراتهم الرسمية للبنوك وشركات التأمين.

فيما أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية أن العلاقات الاخوية بين الشعب المصري والشعب البحريني كبيرة وعميقة وتشهدها علاقات تاريخية ووجود الوفد البحريني في مصر بمثابة تواجدهم في بلدهم الثاني وسعداء بتلك الزيارة الهامة .