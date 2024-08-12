اليوم السابع
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وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم وصيانة مقبرة ضريح الإمام الشعراوى بقرية دقادوس

الإثنين، 12 أغسطس 2024 08:43 م
وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم وصيانة مقبرة ضريح الإمام الشعراوى بقرية دقادوس الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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زار  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ضريح الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس مركز ميت غمر بالدقهلية.

واطمأن وزير الأوقاف على أن سير أعمال صيانة مقبرة وضريح الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي على الوجه الأكمل، وقام بجولة تفقد خلالها ضريح الإمام الشعراوي ومجمع الإمام الشيخ الشعراوي الخدمي.

 

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ووجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهه الكريم بترميم ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي .

كما وجه الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية على سرعة إنجاز الأعمال وعلو الهمة في التنفيذ، كما وجه وزير الأوقاف بعمل كل ما يلزم وعلى أكمل وجه من أعمال الصيانة اللازمة للضريح إكرامًا لمقام الإمام الشيخ الشعراوي ولكل زوار ضريحه الكريم من مختلف بقاع العالم.

من جانبه أكد المهندس محمود النمر أحد المشرفين على المشروع أنه قد تم  عمل عزل كامل للمقام بعد عمل مسح هندسي دقيق له، والتأكد من عدم وصول أي نقطة مياه للمكان مراعاة لحرمته، وأن السبب الرئيس للمشكلة قد تمت إزالته، مبينًا أن الشركة تعمل على قدم وساق في تنفيذ أعمال الترميم وسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت لافتتاحه.

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ضريح الشعراوى

شيخ الازهر

وزير الاوقاف

الشعراوى




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