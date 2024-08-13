وزارة التعليم: هيكلة الثانوية العامة تتضمن تقليل عدد المواد وفقا للنظم الدولية

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي وافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية، مشددة على أن ⁠المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي يضم علماء وخبراء وأساتذة جامعة متخصصين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يبلغ فيها عدد المواد الإجبارية في المرحلة الثانوية 32 مادة، كما أن ⁠الخطة تتضمن تقليل عدد المواد وفقا للنظم الدولية.

كشف مصدر حكومي لقناة "إكسترا نيوز"، عن عقد مؤتمر صحفي غدا، الأربعاء، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي.

قال المصدر، إنه سيتم الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، وطرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.

