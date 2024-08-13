تعليمات أداء الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين اختبارات القبول إلكترونيا

محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى مديرية التربية والتعليم بشأن تعليمات أداء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 17 أغسطس الجارى.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، إنه في إطار الاستعداد لأعمال سير امتحانات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين للعام الدراسي 2025، يتم التنبيه على مديري شئون الطلبة ومديري مراكز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات بالآتى:

ـ يكلف مدير شئون الطلبة بالمديرية رئيسا لجميع اللجان الامتحانية الموجودة والتي تتبع ديوان المديرية سواء اللجان التي تقع بذات المبنى او خارج نطاق المبنى.

ـ يتم تكليف مدير شئون الطلبة بالإدارة التعليمية رئيسا لجميع اللجان الامتحانية الموجودة التي تتبع ديوان الإدارة سواء اللجان التي تقع داخل أو خارج نطاق المبنى.

ـ يكلف مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية مراقب أول لجميع اللجان الامتحانية الموجودة والتي تقع داخل نطاق المبنى، كما يتولى السيد مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية تكليف أحد أعضاء مركز التطوير بالمديرية من لدية الخبرة والكفاءة اللازمة مراقب أول لكل لجنة امتحانية تقع خارج نطاق المبنى وتتبع ديوان المديرية على أن تكون على مسافات متباعدة عن بعضها.

ـ يكلف مدير مركز التطوير التكنولوجي بالإدارة مراقب أول لجميع اللجان الامتحانية الموجودة والتي تقع داخل نطاق المبنى، كما يتولى مدير مركز التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية تكليف أحد أعضاء مركز التطوير بالإدارة من لدية الخبرة والكفاءة اللازمة مراقب أول لكل لجنة امتحانية تقع خارج نطاق مبنى الإدارة وتتبع الإدارة على أن تكون على مسافات متباعدة عن بعضها.

ـ يتم تشكيل لجان سير الامتحان بالنسبة المراقبين طبقا للمعدلات المعمول بها بالنشرة الدورية على النحو الاتي :-

ـ 2 ملاحظ لكل 20 طالبا من مسئولي الحاسب الآلى بمعامل مركز التطوير التكنولوجي التي تجرى بها الاختبارات ، ومراقب لكل 40 طالبا ويتم تكليفه من قبل مدير المديرية أو مدير الإدارة.

وحددت الوزارة تعليمات خاصة بسير الامتحان : يتم التحقق من شخصية الطالب من خلال الوسائل الآتية: ( بطاقة تحقيق الشخصية المرسلة من إدارة الامتحانات ، بطاقة الرقم القومى ان وجدت، كارنيه التأمين الصحي ، استمارة النجاح مرفق بها صورة ).



ـ ممنوع اصطحاب جهاز المحمول أو أى وسيلة للتواصل مع الطالب داخل لجنة الامتحان. يحظر تواجد أي شخص داخل قاعة الامتحان سوى المكلفين بالعمل باللجنة من الملاحظين ومراقب الدور.



ـ التحقق من شخصية الطالب هي مسئولية تضامنية بين رئيس اللجنة والمراقب الأول والمراقبين والملاحظين.

ـ يتم التواصل مباشرة مع مركز التطوير التكنولوجي الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بالوزارة لعلاج الأعطال الفنية التي تحدث أثناء سير الامتحان لحفظ أحقية الطالب في أداء الامتحان.

ـ على مديري شئون الطلبة بالإدارات والمديريات التي بها مقار امتحان ارسال مندوب بتفويض رسمي لاستلام كشوف المناداة وبطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بالطلاب غدا، الأربعاء 14 أغسطس الجارى.