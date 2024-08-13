ننشر الخريطة الدعوية والقرآنية لوزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء

كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف خريطتها الدعوية والقرآنية ليوم الثلاثاء، وفيما يلي أنشطة الدعوة والقرآن الكريم في كافة المديريات:

*أولًا : أنشطة القرآن الكريم*

• مقرأة الفجر: وتعقد بـ( 11 ) مسجدًا.

• مجالس الإقراء: وتعقد عقب صلاة الفجر بمسجد النبي دانيال بمحافظة الإسكندرية.

• مقارئ الواعظات: وتعقد عقب صلاة الظهر بـ ( 4 ) مساجد.

• مراكز التلاوة: وتعقد بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بدمياط مساجد عقب صلاة الظهر.

• برنامج ( صحح قراءتك ): وتعقد من الأحد إلى الخميس عقب صلاة العشاء بأكثر من ( 1503 ) مسجدًا.

• مكاتب التحفيظ على درجة، وعددها ( 150 )، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص حتى 3 عصرًا.

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة، وعددها ( 280 )، تعقد يوميّا بالمساجد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 8ص: 12م، ومن 2م:4م.

• برنامج التحفيظ عن بعد: تعقد ( 13 ) حلقة تحفيظ عن بعد.

*ثانيًا : أنشطة الدعوة*

- تنفيذ برنامج المنبر الثابت بعدد ( 1122 ) مسجدا.

- تنفيذ عدد ( 10 ) مجالس إقراء بعدد ( 7 ) مديريات: ( القاهرة- بورسعيد- دمياط- كفر الشيخ- الفيوم- أسوان- الشرقية ).

- تنفيذ عدد ( 272 ) درسًا منهجيًّا للأئمة بعدد ( 23 ) مديرية.

- تنفيذ عدد ( 21 ) درسًا منهجيًّا للواعظات بعدد ( 8 ) مديريات: ( الإسكندرية – الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ – الفيوم - البحيرة - القاهرة - الجيزة ).

- ختام الأسبوع الثقافي بعدد ( 12 ) مديرية : ( القاهرة – الجيزة – الفيوم - بني سويف – المنيا- أسيوط- قنا- الأقصر – أسوان -الوادي الجديد - البحر الأحمر - سوهاج ).

- تنفيذ ندوة واحدة عن الصحة الإنجابية بمديرية أوقاف ( المنيا ).

- تنفيذ عدد ( 10 ) ندوات ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة بعدد ( 6 ) مديريات: ( المنوفية - الشرقية - دمياط - الدقهلية – جنوب سيناء - أسوان ).

*ثالثًا : أنشطة التدريب*

1-الدورة التخصصية لعدد 74 من الأئمة والمفتشين بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية.

2-دورة أساسيات الكمبيوتر رقم 163 لعدد 14 متدرب بأكاديمية الأوقاف الدولية.

3-دورة أساسيات الكمبيوتر رقم 164 لعدد 9 متدربين بأكاديمية الأوقاف الدولية.