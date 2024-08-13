مهرجان العلمين.. 50 يوما من المتعة والإبهار بالحدث الترفيهى الأكبر

كتب سمير حسنى

رصد برنامج "هذا الصباح" أبرز الفعاليات المقرر إقامتها هذا الأسبوع في مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت مراسلة البرنامج، إن الجميع ينتظر مشاركة فرقة مسار إجبارى والفنانة سعاد ماسي وحمزة نمرة في "الويك إند".

كما استعرضت القناة تفاصيل انطلاق مهرجان نبتة من يوم 15 الى 18 أغسطس، مبينة أن هذا المهرجان يختص بالطفل لتعزيز واكتشاف المواهب وتقديم عدد كبير من الفقرات التي تهتم بالأطفال والاستعانة بنجوم محبوبين لدى الأطفال.

وقالت مراسلة القناة، إن المهرجان يتواكب مع انطلاق مهرجان التذوق الذى يضم عدد من أكلات البحر المتوسط بمشاركة وحضور شيفات عالميين وهو مفتوح للجميع، فضلا عن تدشين دورى أبطال الساحل للكرة النسائية بمشاركة 12 فرقة.

استقبلت مدينة العلمين الجديدة الفوج الرابع من الرحلات والبرامج الطلابية ضمن فعاليات مهرجان "العلمين 2024"، والذي يضم طلابًا من الجامعات المصرية بالدمج مع ذوي الهمم. يأتي هذا المهرجان تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

يشارك في الأسبوع الرابع من المهرجان ست جامعات مصرية هي: الأزهر، أسيوط، قناة السويس، الوادي الجديد، الإسكندرية، والمنوفية، وتتنوع الأنشطة المقامة بين الفنون التشكيلية، كرة القدم الخماسي، وكرة الطائرة الشاطئية، بجانب مشاركة فريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط في فعاليات المهرجان.