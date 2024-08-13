مطار مرسى علم الدولى يستقبل 27 رحلة طيران أوروبية اليوم بينها 10 من بولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 27 رحلة طيران دولية، من بين 153 رحلة يستقبلها المطار والتى بدأت من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 27 رحلة طيران، بينها 7 رحلات من دولة التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، و10 رحلات من بولندا، ورحلتين من إيطاليا، ورحلة داخلية، ورحلة من بلجيكا واخرى من هولندا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة 153 رحلة طيران أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.