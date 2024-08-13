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مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعلن نتيجة الدور الثانى لصفوف النقل

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 05:08 م
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعلن نتيجة الدور الثانى لصفوف النقل تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة الدور الثاني لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، حيث سيتم إتاحة النتيجة بالمدارس غدا، الأربعاء.


وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى (32130) منهم ( 18225) طالب بنين ،،،( 13905) طالبة بنات، موزعين على (138) لجنة بالإدارات التعليمية ال35.


وفى السياق كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت موافقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة من (232) درجة الي (225) درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام ب 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.
 







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