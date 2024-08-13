محافظ سوهاج يشهد ختام التدريب على تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فعاليات ختام التدريب الخاصة بتطبيق اشتراطات هيئة سلامة الغذاء على الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، والمخابز البلدي؛ للدخول تحت مظلة قانون المحال العامة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، والذي نظمته الغرفة التجارية بسوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، على مدار يومين متتاليين 12 و 13 أغسطس الجاري .

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية هذا التدريب بالنسبة للمنشآت والمطاعم السياحية، لما يتضمنه من مواد عملية وعلمية ترتقى بالخدمات المقدمة لروادها، مما يعود بالنفع على السياحة، من تحسين جودة الطعام والغذاء المقدم، وسلامته واتفاقه مع المعايير الدولية والمحلية لتقديم الغذاء، لافتا إلى أهمية القطاع السياحي في تنمية العائد الاقتصادي، وصناعة المستقبل في سوهاج، وأهمية العمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية، والاستثمار في العنصر البشري.

وكرم محافظ سوهاج عددا من المتفوقين الذين اجتازوا الدورة، وقام بتسليمهم شهادات التقدير، متمنيا لهم المزيد من التقدم والرقي، ومن جانبه وجه رئيس الغرفة التجارية بسوهاج الشكر للمحافظ على مجهوداته الداعمة لكافة القطاعات بالمحافظة، معربا عن شكره للقيادة السياسية على الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

وشهد محافظ سوهاج على هامش ختام التدريب، توقيع بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية بسوهاج، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لإنشاء مكتب للهيئة بالغرفة التجارية بسوهاج.