محافظ بورسعيد: التأمين الصحى الشامل نقلة نوعية فى المنظومة الصحية

كتب وليد عبد السلام

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، باللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وذلك في مقر ديوان عام المحافظة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجولات الميدانية المستمرة لرئيس هيئة الرعاية الصحية للاطمئنان على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات تطبيق المنظومة.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد السبكي باللواء أركان حرب محب حبشي، مهنئًا إياه بمنصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة نحو تحقيق رعاية صحية متميزة للمواطنين.

وناقش رئيس هيئة الرعاية الصحية مع محافظ بورسعيد عددًا من الملفات الهامة والتطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة، بهدف مواصلة تطوير الخدمات وتعزيزها.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن المرحلة القادمة ستشهد خطة مشتركة بين الهيئة والمحافظة لدخول وحدة السلام مصر إلى الخدمة، بهدف تعزيز الرعاية الصحية في منطقة شرق بورسعيد ودعم المشروعات القومية والاستراتيجية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور السبكي أنه سيتم إضافة مبنى إضافي للعيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، كما سيتم افتتاح مبنى إضافي للتوسع في المجمع الطبي خلال افتتاحات شهر أكتوبر المقبل.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن إعجابه بمستوى الجودة والانضباط الذي شاهده في منشآت هيئة الرعاية الصحية على أرض الواقع، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية.

وأشاد محافظ بورسعيد بأداء الأطقم الطبية في منشآت هيئة الرعاية، مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال مرضى السياحة العلاجية بفضل ما تمتلكه من مقومات سياحية وبنية تحتية متطورة.

وفي سياق متصل...

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب الموقر، وهم: النائب الأستاذ عادل اللمعي، والنائب الأستاذ أحمد فرغلي، والنائب الأستاذ حسن عمار، والنائبة الدكتورة أمل عصفور. استمع الدكتور السبكي خلال الاجتماع إلى تقييمهم لمستوى خدمات المنظومة، وناقش مقترحاتهم لمواصلة تطوير خدمات الرعاية الصحية في المحافظة. وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بدور أعضاء مجلس النواب في التقييم والمتابعة المستمرة لأداء منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لضمان جودة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي سياق آخر...

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات فرع الهيئة ببورسعيد وعدد من مقدمي الخدمات الصحية.

ناقش الدكتور أحمد السبكي مع الحضور التحديات الحالية والفرص المتاحة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما تناول الاجتماع أهمية الاستفادة من تقنيات التطوير والابتكار لتحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأكد الدكتور السبكي أن العام 2024/2025 هو "عام العاملين بهيئة الرعاية الصحية"، مشيرًا إلى أنه سيشهد العديد من القرارات لتحسين أوضاعهم، وتنمية قدراتهم، وتعزيز ولائهم للهيئة.