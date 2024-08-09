التأمين الصحى.. تغطية صحية شاملة بأسوان وتعزيز الوصول لتنمية صحية مستدامة

أسوان- صلاح المسن

ساهم مشروع التأمين الصحي الشامل في تحسين بيئة العمل لمقدمي الرعاية الصحية، وتطوير نوعية وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، لتحقيق أحلام المصريين في التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوصول للتنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتعد محافظة أسوان إحدى محافظات المرحلة الأولي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويتم الاستعداد لتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل رسميا داخل محافظة أسوان، تم تحقيق معدلات نجاح وإنجاز للمشروعات الجارية ضمن المنظومة بواقع 11 مستشفى و 112 مركزًا طبيًا ووحدة صحية، وتسجيل 1.4 مليون نسمة على المنظومة، وتم إعداد الكوادر البشرية وتأهليهم من أطقم الأطباء والتمريض .

وتقوم وحدات الرعاية الاولية بأداء دورها ضمن منظومة التامين الصحي الشامل، مثل وحدة طب أسرة المحمودية، ووحدة طب أسرة أسوان الجديدة ووحدة طب اسرة الجزيرة ، وغيرها من وحدات الرعاية الأولية بمحافظة أسوان، التي تقدم الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، خاصة كبار السن، حيث يتم تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكافة المنتفعين، مع التركيز على تلبية احتياجات كبار السن وذوي الهمم وتوفير الرعاية اللازمة لهم".

وتقوم قيادات فرع الرعاية الصحية بمتابعة انتظام عمل الأطقم الطبية، وكذلك متابعة غرفة الطوارئ، وتوافر الكميات المناسبة من أدوية الطوارئ .

وأجرى فرع الرعاية الصحية بأسوان الزيارة التقييمية لوحدة صحة الاسرة بالرديسية ووحدة صحة الأسرة بالعطواني بمركز إدفو.

كما انعقد اللقاء العلمي الشهري الاول لمناقشة المضاعفات والوفيات لقسم الجراحة مستشفى (الصداقة) أسوان التخصصي أحد مستشفيات الرعاية الصحية بأسوان.

ومن مستشفيات التامين الصحي الشامل بأسوان، مستشفى المسلة التخصصي بأسوان، والتي تتميز بتقديم خدمات مناظير الجهاز الهضمي، الغسيل الكلوي، وعلاج الفيروسات، والعيادات الخارجية، حيث تقدم رعاية صحية متكاملة بأحدث الأجهزة العلمية وفريق طبي متميز على أعلى قدر من المهارة من خلال الخدمات الشاملة والمتكاملة، لتشمل الكشف، الأشعة، والتحاليل، والأدوية في مكان واحد بسهولة وبأعلى جودة.

ومن مستشفيات التامين الصحي الشامل بأسوان، مستشفى النيل التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة أسوان.

ويجري العمل علي قدم وساق ويتم توفير المزيد من التخصصات الطبية المختلفة ، والعمل على رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن. بالإضافة لمتابعة مدى رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة المختلفة ، والعمل على رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

من جهته أكد الدكتور أشرف حماد الدكتور أشرف حماد ، مدير فرع الرعاية الصحية بأسوان، على ضرورة استكمال أعمال ميكنة المخازن التابعة للهيئة بمحافظة أسوان، وذلك لضمان إدارتها بكفاءة وبالشكل الأمثل.

وأكد أهمية الاستمرار في متابعة تدريب الفرق الطبية لرفع كفاءة أدائها الوظيفي، وكلف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال نقل تبعية العمالة للمنشآت المنضمة حديثًا للهيئة بمحافظة أسوان.

وتابع مدير فرع الرعاية الصحية بأسوان، ملف السياحة العلاجية والتعاقدات مع الشركات السياحية والفنادق، بالإضافة لمتابعة التجهيزات الهندسية الجارية بمستشفى المسلة التخصصي وذلك فيما يخص قسم عناية الأطفال بالمستشفى.

كما يتم متابعة الخطط التشغيلية للإدارات الفنية، ومتابعة خطط العمالة للمنشآت المنضمة حديثا لفرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان.