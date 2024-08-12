الرعاية الصحية بأسوان تتابع انتظام الأطقم بطب أسرة الشيخ على

أسوان- صلاح المسن

تفقد الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، وحدة طب أسرة الشيخ عليـ التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة أسوان.

وتابع مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، اليوم، سير الخدمات الطبية بالوحدة ، بالإضافة لتفقد أقسام الطوارئ والأسنان وعيادة طب الأسرة ، كما تفقد الصيدلية و تابع توافر الأدوية بها.

في نفس السياق، ترأست الدكتورة إسراء عبد الرازق مدير المكتب الفني، الاجتماع التوجيهي اليومي لجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية في المحافظة ، كنائبا عن مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان .

وخلال الإجتماع، تم متابعة تجهيزات مخزن مركز رعاية إفو ، ومتابعة تدريبات أطباء الرعاية الأولية ، بالإضافة لمناقشة الإجراءات الجارية في ملف عقود شركات السياحة مع مسؤولي السياحة العلاجية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.

وتأتي هذه الجولات التفقدية في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في أسوان، وتطوير الأداء الطبي والفني.