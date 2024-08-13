محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذى لمستشفى الشهداء الجديدة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عدد من المشروعات والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد سلامة مدير عام الطب العلاجي بالمديرية ، الدكتور سيد عبد السلام مدير عام هيئة التأمين الصحي .

استهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة ، المقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 وبتكلفة إجمالية " مليار و300 مليون جنيه " ، تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي ، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي من أحد مهندسي الموقع عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل ، حيث جاري تنفيذ الأعمال الخرسانية بمبنى العيادات ، ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع ، مؤكداً أننا مستمرون في دعم المنظومة الصحية لخدمة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى ، هذا ومن المقرر أن تضم المستشفي 5 غرف عمليات و 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال و 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير ، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة .



كما تـابع محافظ المنوفية الحالة العامة لممشي الشهداء الجديد ، وكلف رئيس المدينة بضرورة الاعتناء بالنجيلة الطبيعية والمساحات الخضراء والحفاظ علي نظافة الممشي بشكل يومي وإجراء الصيانات الدورية للأعمدة الديكورية للارتقاء بالمظهر العام والحفاظ على مكتسبات تطوير الممشى ليظل محتفظا برونقه الحضارى ومنتزها جمالياً لأهالى المدينة .



فيما تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة التأمين الصحي بالشهداء للوقوف على مدى انضباط المنظومة والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمرضى التأمين تخفيفاً عليهم والحد من آلامهم ، حيث تفقد المحافظ الصيدلية واللجنة الطبية الفرعية واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل ونسب التردد، ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة استغلال مخزن بمبني التأمين الصحي وتجهيزه بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال لفتح منافذ إضافية للصيدلية وصرف الأدوية لخدمة المرضى .



وخلال تفقده إستمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من وجود هبوط أرضي بشارع الجامع الكبير وعلي الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة الموقع علي الطبيعة وإعداد تقرير والعرض عليه ، كما وجه المحافظ رئيس المدينة بفحص عدد من شكاوى المواطنين واتخاذ اللازم بشأنهم .



هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد إنتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ومجمعات الخدمات بدنشواي و دراجيل والأعمال الإنشائية للمول التجاري الجديد بميدان مصطفي كامل ومدرسة دناصور الثانوية الجديدة ومحطة معالجة الصرف الصحي بدراجيل .



