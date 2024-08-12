محافظ المنوفية يلتقى رئيس الاتحاد التعاونى الإنتاجى لبحث إقامة معرض المدارس

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المهندس ايهاب حسان رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي وذلك في إطار بحث التعاون المشترك لإقامة معرض يضم كافة منتجات المحافظات لتسويقها على أرض المحافظة، بحضور مدير قطاع التسويق بالاتحاد التعاوني، مدير إدارة التعاون الدولي بالديوان العام، رئيس حي غرب شبين الكوم.

أكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل لإقامة تلك المعارض لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد المصري وبما ينعكس على المواطنين في المقام الاول مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه المعارض يساعد في تسويق المنتجات الحرفية وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتجين خاصة الشباب وصغار المنتجين، حيث يضم المعرض منتجات المحافظات من أثاث دمياط ومفروشات ومنتجات الحرف اليدوية ومستلزمات مدارس بأسعار مخفضة بنطاق حي غرب شبين الكوم.

وأشار رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي أنه من المقرر إقامة المعرض في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم، مؤكداً على أن الاتحاد يعمل على تنظيم وتنمية طاقات الانتاج وتوفير المنتجات الحرفية والخدمات الانتاجية المتنوعة للمواطنين وخاصة محدودي الدخل بجودة متميزة وبأسعار تنافسية بما يساند جهود الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.