اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 03:35 م
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة ومحيط القلعة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 02:16 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة ومحيط القلعة محافظ القاهرة يتفقد اعمال تطوير ميدان السيدة عائشة
كتب سيد الخلفاوى

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واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولاته التفقدية الدورية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالقلعة بحى الخليفة وأعمال تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن كل أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن، ورفع جودة الحياة والخدمات المقدمة له .

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، واللواء عاطف غالى مدير إدارة السرفيس وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


 







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القاهرة



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