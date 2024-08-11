اليوم السابع
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محافظ القاهرة ورئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل حل مشاكل المستثمرين

الأحد، 11 أغسطس 2024 05:50 م
محافظ القاهرة ورئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل حل مشاكل المستثمرين الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
كتب سيد الخلفاوى

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التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمقر الهيئة بصلاح سالم.

وخلال اللقاء بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة القاهرة فى إطار جهود محافظة القاهرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعاصمة وتحقيق نتائج ايجابية تدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك المخططات الاستثمارية للمحافظة، وإمكانية استغلال المساحات المتوافرة بها في جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك إمكانية الترويج لها على الخريطة الاستثمارية الخاصة بالهيئة، وخلق شراكة للترويج للفرص الاستثمارية بين الهيئة والمحافظة .

كما بحث المحافظ ورئيس الهيئة سبل حل مختلف المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمحافظة .

 







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القاهرة

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