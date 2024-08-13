محافظ أسيوط يوجه بالانتفاع من أراضى المحافظة غير المستغلة

أسيوط-هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتعظيم الإستفادة من كافة الأراضى غير المستغلة التابعة لمشروع تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، والبدء الفورى لإتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتطويرها وزراعتها وتطوير مشروع الثروة الحيوانية واستحداث سلالات جديدة وذلك ضمن خطة لتطوير مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية.



ولفت محافظ أسيوط، إلى التعاون والتنسيق مع مديريات الزراعة والرى والطب البيطرى فى توفير الأطباء البيطريين والمشرفين على تنفيذ تلك الإجراءات، فضلًا عن التعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى لتوفير المياة الصالحة لرى تلك الأراضى مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس حاتم مختار عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسيوط، والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس على الشرقاوى رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، والمهندس على هريدى مدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة بأسيوط، وعيون إبراهيم رئيس حى غرب، ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية.

وكلف محافظ أسيوط، مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، بإستكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل المجزر الآلى للدواجن مع عمل عروض وتسهيلات لتشغيله والإشراف على تطوير مشروع الثروة الحيوانية والداجنة والتحسين الوراثى له والحفاظ عليه بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة على أن يتم رفع تقرير يومى مصور بالإجراءات التى يتم تنفيذها أولًا بأول فى هذا الشأن للتأكيد على تنفيذها بالجودة والدقة المطوبة وفقًا للمواصفات القياسية فضلًا عن توزيع كافة مستلزمات السلامة والصحة المهنية والأمان لجميع العاملين بمواقع العمل.



كما قرر محافظ أسيوط، تخصيص أماكن لإنشاء أسواق لبيع محصول الرمان بـ4 مراكز (البدارى، وساحل سليم، وصدفا، ومنفلوط) بالمزايدة لصالح الفلاحين وتعظيم الإستفادة من المحصول للحفاظ على حقوق الفلاحين ومنع استغلال واحتكار بعض أصحاب المبردات والتجار، وذلك تحت إشراف مديريتى الزراعة والتموين والوحدات المحلية بتلك المراكز وذلك عقب اتخاذ الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة وفقًا للقانون والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، خلال الاجتماع على ضرورة التواجد الميدانى لرؤساء المراكز والأحياء ومتابعة أعمال إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق فضلًا عن تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة أنواعها بالتنسيق مع جهة الولاية خاصة مع تزامن تنفيذ الموجة الـ23 من الإزالات بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن والجهات المعنية فى هذا الشأن، فضلًا عن أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع نواتج التطهير وتلبية طلبات المزارعين والفلاحين لضمان وصول المياه لنهاية الترع ورى الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الجهات المسئولة، مضيفًا أن مستوى النظافة يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجميع وتكثيف الحملات على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين والحاويات وصناديق القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها خارج الكتلة السكنية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة والحفاظ على البيئة المحيطة بالمواطنين.