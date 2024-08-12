محافظ أسيوط يقرر إلغاء انتداب مديرة مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، أقسام مديرية الطب البيطرى، ووحدات معهد البحوث الزراعية للوقوف على سير العمل وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين ويوجه بتفعيل القوافل البيطرية المجانية بالقرى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، رافقه خلال الجولة الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط والدكتور حمدى حسين مدير معهد البحوث الزراعية .

و حرص محافظ أسيوط، على تفقد وحدة إنتاج النيتروجين السائل والتى تم إنشائها بتكلفة 7 مليون جنيه واستمع إلى شرح من الدكتور صلاح على لطريقة عمل ماكينة إنتاج النيتروجين السائل وأهميته واستخداماته في أعمال التلقيح الصناعي للحيوانات، ليغطي احتياجات الوحدات البيطرية بعدد 7 إدارات بيطرية موزعة على قرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى سد احتياجات الإدارات البيطرية بالمحافظات المجاورة لتصبح وحدة أسيوط مركز اقليمي لتوزيع النيتروجين السائل.

وتابع المحافظ، سير العمل بأقسام ووحدات المديرية من مخازن وثلاجة مركزية للأمصال واللقاحات موجهاً بالاهتمام بالأجهزة الطبية والحفاظ عليها وضرورة الصيانة المستمرة للاجهزة، وتعظيم الاستفادة منها.

وقرر محافظ اسيوط ،إلغاء ندب الدكتورة سحر عبد الله مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة وإحالتها للشئون القانونية وعودتها لعملها الأصلى بمديرية الطب البيطرى لوجود بعض القصور فى إدارتها للمشروع، وتكليف بعض أطباء معهد البحوث بالإشراف على مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ، سير العمل بمعامل واقسام معهد البحوث الزراعية المجاور لمديرية الطب البيطرى وشاهد ورش العمل والتدريب العملى للطلاب بأقسام الأمراض المشتركة وأمراض الدواجن والمعمل ووحدة الطفيليات ووجه الأطباء بضرورة تفعيل التدريب العملى والميدانى للطلاب لاكسابهم الخبرة العملية وتأهيلهم لسوق العمل.

وحرص المحافظ ،على لقاء قيادات مديرية الطب البيطرى ومعهد البحوث الزراعية والعاملين وحثهم على التفاني في العمل والنهوض بالوحدات البيطرية بالقرى والنجوع وتعظيم الإستفادة من الأجهزة والامكانات المتاحة بتلك الوحدات للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن التنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء لتكثيف القوافل الطبية البيطرية بقرى ومراكز المحافظة، وتفعيل حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والمجازر لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى بكافة صوره بالتسنيق مع كافة الجهات الرقابية.