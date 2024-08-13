كلية التجارة بجامعة قناة السويس تعلن فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا

الإسماعيلية -صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن برامج الماجستير والدكتوراه المهنية التى تقدمها كلية التجارة تساهم في إتاحة الفرصة لاصحاب التخصصات المختلفة لدراسة واستيعاب تخصصات إدارية و تجارية و علمية واحترافية متميزة.

مؤكدا أن كلية التجارة بجامعة القناة لديها العديد من برامج الدراسات العليا المتميز سواء البرامج الأكاديمية أو المهنية التى تعمل على خدمة الإقليم و تتماشى مع طبيعية المنطقة وتساهم في ربط الجامعة بسوق العمل المحلي والدولي.



مشيرا إلى أنه تم فتح القبول لبرامج الدراسات العليا بكلية التجارة بدء من 1اغسطس و حتى 15 سبتمبر 2024.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن برامج الدراسات العليا بكلية التجارة تساهم في توفير فرص التعليم المستمر لرفع المستوى العلمي و الثقافي للراغبين في برامج الدراسات العليا بالكلية.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة أن برامج دبلومات الدراسات العليا بالكلية تشمل التخصصات الاتية :

•• دبلوم الإدارة العامة و الحكم المحلى

•• دبلوم العلاقات السياسية الدولية

•• دبلوم المحاسبة و المراجعة

•• دبلوم إدارة الموارد البشرية

•• دبلوم إدارة المستشفيات

•• دبلوم إدارة التسويق

•• دبلوم الحاسب الآلي

•• دبلوم الجمارك و المناطق الحرة

•• دبلوم اقتصاديات النقل البحري

بينما أشارت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة أن التسجيل لتمهيدي الماجستير بالكلية يأتي في الاقسام الأتية :

°° قسمم المحاسبة والمراجعة

°° قسم إدارة الاعمال

°° قسم العلوم السياسية

°° قسم الاقتصاد

مضيفة أن التسجيل لتأهيلي الدكتوراه يأتي في الاقسام الأتية :

قسم المحاسبة والمراجعة

وقسم إدارة الاعمال

وقسم العلوم السياسية

و قسم الاقتصاد

وعن البرامج المهنية بالكلية أوضح الدكتور أشرف غالي وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا المهنية بالكلية تتضمن الماجستير المهني والدكتوراة المهنية.

موضحا أن الجامعة بناء على اقتراح مجلس كلية التجارة تمنح درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال ( MBA) لمن اجتاز بنجاح مقررات البرنامج المقدم بهذه الدراسة.

١- الماجستير المهني في المحاسبة.

٢- الماجستير المهني في إدارة الأعمال.

أما الدكتورة المهنية فتمنح الجامعة درجة الدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال (DBA) بناء على اقتراح مجلس كلية التجارة وفقا التخصصات الأتية:

(التسويق - الموارد البشرية - الإدارة المالية - المحاسبة و التمويل ) وذلك لمن اجتاز بنجاح مقررات البرنامج المقدم بالدراسة.



