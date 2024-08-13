طالبة قنا بعد خروجها من أوائل الثانوية: أقسم بالله فرحانة لزمايلى إنهم خدوا حقهم

قنا صابر سعيد

قالت مريم إيهاب، طالبة الثانوية العامة شعبة علمى علوم، والحاصلة على المركز الخامس مكرر على مستوى الجمهورية قبل تعديل نتيجة الثانوية العامة، بعد خروجها عن ترتيب العشرة الأوائل، إنها سعيدة ولا تشعر بالحزن وذلك لتحقيق حلمها بعيدًا عن الترتيب.

وعلقت مريم: "أقسم بالله مش زعلانة ودرجة الفيزياء زى ما هى 60 درجة والترتيب بس اللى تغير ولكن مجموعى زى ما هو وحققت حلمى وهدخل طب، وفرحانة لزمايلى اللى حصلوا على درجاتهم فى الفيزياء وده نصيب، مبرك ليهم كلهم".

وأشارت مريم إيهاب، إلى أنها ستحقق حلمها بدخول كلية الطب البشري، كما تتمنى أن تصبح معيدة فى كلية الطب، وستواصل التفوق وتتلقى الدعم المستمر من والدتها التى كانت وما زالت دائما بجوارها.