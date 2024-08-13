رابط التظلم على نتيجة الإعدادية للدور الثانى بالجيزة.. 35 جنيها رسوم المادة

كتبت – مرام محمد

فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة باب التقدم لتظلمات الشهادة الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسى 2023-2024، إلكترونيًا، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بنسبة نجاح 86.74٪.

للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني، اضغط هنا...

وأوضحت المديرية أنه يتم تقديم طلب التظلم، إلكترونيًا، وتحديد موعد والتوجه للكنترول التابع لها المدرسة للاطلاع على الكراسة الامتحانية، مشيرة إلى أنه يتم دفع رسوم 35 جنيه للماده بالإدارة أو الكنترول.

وأوضح تقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن 19039 طالبًا حصلوا على الحد الأدنى لدرجات النجاح بامتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني، من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات، البالغ عددهم 25730 طالبًا.

وأشار التقرير إلى نجاح نسبة 100% من الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الدور الثانى بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهنى، واجتياز نسبة 75% من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.