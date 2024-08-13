رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع مراحل تقديم الطلاب للعام الدراسى الجديد

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل الجامعة الأهلية لمتابعة سير عملية تقديم الطلاب للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم والمعلنة من قِبل المجلس الأعلى للجامعات، جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته، بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول و توفير كافة وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات، كما قام رئيس الجامعة بفتح حوار مفتوح مع الطلاب وأولياء أمورهم للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم الإلكتروني.