خطوة بخطوة.. خطوات الالتحاق بجامعة بنى سويف الأهلية

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت جامعة بنى سويف الأهلية فى فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعة من طلبة شهادة الثانوية المعادلة ( الشهادات العربية والاجنبية ) .



وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الأهلية أن الجامعة أعلنت عن فتح باب التقدم للالتحاق بالكليات الآتية:كلية الطب البشرى ،كلية طب الاسنان، كلية العلاج الطبيعي، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والذكاءالاصطناعي، كلية العلوم ، كلية التجارة، كلية الاعلام ، كلية التمريض، كلية الاداب ، كلية الصيدلة، كلية علوم الفضاء.

وقال الدكتور منصور حسن يتم التقدم علي الروابط الإلكترونيه الآتية مع مراعاة أنه قبل الدخول علي رابط التسجيل تأكد من توافر الآتي:-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZOxJ-g46t2wnHoRwOSYdiNWGX9X-Volzgkjhxs3pSUkMfpQ/viewform?usp=sf_link



http://193.227.35.70/DefaultApplicant.aspx



وقال الدكتور منصور حسن أن شرط التقدم تتمثل فى إيصال سداد رسوم طلب الالتحاق حيث يستلزم التسجيل علي الرابط رفع صورة من إيصال السداد، صورة من بيان الدرجات لرفعها علي النظام، صوره شهادة الميـــلاد ، مشيراً إلى أن التنسيق ببرامج الكليات تنسيق داخلي طبقا للشروط التي ستم اعلانها بعد القبول بالكليه.

وينشر اليوم السابع خطوات التقدم للالتحاق بجامعة بنى سويف الأهلية

1- تسجيل بيانات المتقدم على الرابط

2- يرجى تسديد الرسوم المقررة (1500 ج م) وهي رسوم إدارية لا ترد مع الحرص أن يصدر إيصال السداد بإسم الطالب واسم جامعة بنى سويف الأهلية علما بأنه سيتم رفع صورة من ايصال السداد أثناء التسجبل.

بيانات الحساب المراد السداد عليه كالتالي:

بنك القاهــرة

اسم الحساب الذي يتم الإيداع عليه:

جامعة بنى سويف الاهلــية

رقم الحساب للإيداع النقدي:

IBAN

EG610004161800006184120000061

4- عند نهاية فترة التقدم للالتحاق بكليات الجامعة ، يتم عمل تنسيق داخلي للمتقدمين وفقا للمجموع الاعتبارى للشهادات المعادلة ( العربية والاجنبية ) وطبقا لما تقره المجلس الاعلى للجامعات والحد الادنى للقبول للجامعة واستبعاد الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى المعلن عنه لكل كلية من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة.

5- سوف يتم إخطار الطلاب بنتيجة التنسيق الداخلي عبر رابط التقديم الاكترونى او البريد الإلكتروني المحدد ضمن بيانات التسجيل. متابعة طلب التقديم مسئولية التقديم على الطالب .

6- عند قبول المتقدم بإحدى كليات الجامعة، يتم التوجه الى مقر الجامعة (بنى سويف – شــرق النيل – مجمع الـ 300 فدان – الجامعة الاهلية - بجوار دار الضيافة ) وذلك لتسليم المستندات التالية:

• اصل جميع المستندات المطلوبة

7- في حالة مرور ٣ ايام عمل بنوك من تاريخ الإخطار بالقبول دون سداد الرسوم الدراسية المقررة، وتقديم المستندات اللازمة يعتبر قبول الطالب لاغيا.



ادخال البيانات الشخصية



ادخال المستندات المطلوبة



التقدم لجامعة بنى سويف الأهلية



بيانات المؤهل الدراسي



جامعة بنى سويف الأهلية



خطوات الالتحاق بالجامعة الأهلية