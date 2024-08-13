حملات مكبرة لرفع الإشغالات بأشمون والباحور ومنوف وقويسنا

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الجهود بنطاق الوحدات المحلية لتحقيق الانضباط العام للشارع لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمتابعة المستمرة في هذا الشأن.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 20 محضر أشغال و35 إزالة فورية للحفاظ على حرم الطريق واستعادة الشكل الحضاري والجمالي وتحقيقاً للصالح العام.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباحور حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات أسفرت عن تحرير 9 محضر إشغال و14 إزالة فورية لتحقيق السيولة المرورية.

كما نظمت الوحدات المحلية لمركزي قويسنا ومنوف حملات إشغالات مكبرة بالشوارع العامة وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم تنفيذاً للقانون وحفاظاًعلى هيبة الدولة.