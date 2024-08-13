محافظ المنوفية يشدد على التواجد الميدانى ومتابعة منظومة النظافة

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعاً عقب جولته الموسعة بمركز ومدينة الشهداء برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح على مخالفات البناء ،للوقوف على أخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، مدير عام مركز معلومات شبكات المرافق وعدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

حيث وجه محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية لسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات ونموذج 8 النهائي ، والتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية لإنجاز المهام المطلوبة ،والتأكيد على ضرورة إعلام المواطنين بكافة المستندات المطلوبة ، فضلاً عن إعلان أسماء المواطنين على صفحات البوابة الإلكترونية للوحدات المحلية لإنهاء طلبات التصالح كونه ملف هام وحيوي يقع علي رأس أولويات الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .



وخلال الاجتماع ، وجه محافظ المنوفية بتوحيد السياسات التشغيلية للمجمعات الخدمية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم كافة الخدمات المتنوعة والمستهدفة (تموين ، بريد، سجل مدنى، شهر عقارى وغيرها من الخدمات الحيوية والمتابعة اليومية لآلية العمل بالمجمعات لتقديم خدمات متميزة لأهالينا بقرى الريف المصري.



فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين والمركبات ، فضلاً عن فتح قنوات إتصال مباشر مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية لهم ،والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.