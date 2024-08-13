جامعة قناة السويس تنظم دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية بكلية الألسن

الإسماعيلية: صبرى غانم

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية بكلية الألسن وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن و الدكتور وليد شعبان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمسئول عن مركز التدريب والترجمة بكلية الألسن.

استهدفت الدورة التي شارك فيها 40 متدرباً، طلاب المدارس والموظفين من مختلف الهيئات الحكومية تعزيز مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية.

أدار الدورة كل من المدرس المساعد سارة محمود محمد والمعيدة بسمة طه محمد حراجى، وقدمت محتوى تعليمي لطلاب المدارس، وموظفين الهيئات الحكومية المختلفة

تضمن كيفية التعريف بأنفسهم واهتماماتهم المختلفة، بالإضافة إلى كيفية وصف الأشخاص (هيئتهم وملابسهم وصفاتهم الشخصية) من خلال مهارات القراءة والكتابة والإستماع والمحادثة على مستوى أساسي.

جدير بالذكر أن الجهات المستفيدة من هذه الدورة شملت طلاب المدارس من إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، البريد المصري، مديرية الزراعة، وهيئة قناة السويس، مما يساهم في تنمية مهاراتهم اللغوية وزيادة فرصهم في سوق العمل.

أشرف على تنفيذ البرنامج المهندسة وفاء إمام مدير إدارة المشروعات البيئية وأحمد إبراهيم مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

