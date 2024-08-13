جامعة عين شمس تواصل اليوم استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل الرغبات

كتب محمود راغب

تواصل جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء ، من خلال معامل الحاسب الآلى الموجودة بكلياتها المختلفة ، استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل رغباتهم، تزامنا مع ثانى أيام تسجيل الرغبات.

واستعد قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة عين شمس، لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وذلك من خلال توفير 14 معمل حاسب آلي موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع.

وتتضمن المعامل عدد 2 معمل تنسيق مجهزين لاستقبال أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم أحدهما بكلية الآداب والآخر بكلية الحاسبات والمعلومات وبجميع المعامل فرق عمل متخصصة وذو خبرة واسعة في أعمال التنسيق وقادر على توجيه النصح والإرشاد للطلاب من حاملي الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية.

واستعدادا لـ التنسيق تم تخصيص 4 معامل بكلية الآداب و 5 معامل بكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) و مقر آخر بكلية الهندسة يضم معملين للتنسيق في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة شارع الميرغني يضم معملين أخرين ومعمل بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

كما تم الاستعانة بفرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم

وانطلقت أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الإثنين، وتستمر حتى يوم 16 أغسطس، إذ سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، ووفقا لما قرره مكتب التنسيق، بحيث يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وأكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على موقع التنسيق الإلكترونى يبلغ 75 رغبة، وأن نظام موقع التنسيق لن يقبل حفظ بيانات الطالب قبل الانتهاء من تسجيل 75 رغبة.