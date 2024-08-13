جامعة المنوفية تفوز بالمركز الأول فى خماسيات كرة القدم بمهرجان "العالم علمين"

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فوز فريق الجامعة فى خماسيات كرة القدم بالمركز الأول وكأس البطولة، ضمن فعاليات الفوج الرابع بمهرجان العالم علمين لطلاب الجامعات بالدمج مع ذوى الهمم، في حين أحرزت الجامعة المركز الرابع في منافسات كرة الطائرة الشاطئية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن مهرجان العلمين الجديدة فرصة جيدة للطلاب للاطلاع على إنجازات الدولة عن قرب، ويعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بدعم ذوى الهمم وتخصيص ملاعب وبطولات على صعيد جميع الألعاب الفردية والجماعية لذوي الهمم لتمكينهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع، مضيفا أنه يعد فرصة هامة لتبادل الخبرات والثقافات بين طلبة الجامعات المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعلم والإبداع، حيث تعد فرصة لصقل مواهب الطلاب، وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية.

وشهدت فعاليات الفوج الرابع منافسات حماسية في كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية، كما أقيمت مسابقات الفنون التشكيلية على شاطئ البحر، حيث تركزت الموضوعات حول إبراز المشروعات التنموية بمدينة العلمين ودعم القضية الفلسطينية.

ورافق الوفد كل من محمود حافظ وإيمان هلال، تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأسامة ضيف مدير إدارة إعداد القادة.

ويعقد المهرجان تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المتحدة وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأتي المشاركة في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.